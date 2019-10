O Chile não é o Brasil, não, tá ok?

Preocupo-me com a disseminação de inquietações sobre eventual influência que os protestos que causaram até agora 18 mortes no Chile possam ter sobre o Brasil. O próprio Bolsonaro avosou ao ministro da Defesa para manter o aparato militar alerta para a possibilidade de ter de intervir em convulsões sociais, usando o artigo 142 da Constituição, dito da Lei e da Ordem. O Chile é muito menor do que o Brasil e não vejo perspectiva nenhuma de perturbação da ordem por desigualdade ou política econômica, como no Chile, mas por causa da irresponsabilidade da cúpula da Justiça se, associada com os grupos criminosos partidários que controlam o Congresso, vierem a soltar Lula, Zé Dirceu e outros bandidos. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.