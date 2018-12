O título do penúltimo ministério com titular anunciado – Da Mulher, Família e Direitos Humanos, e que ainda cuidará de índios – dá a impressão de que a pastora Damares Alves, assessora do senador em fim de mandato Magno Malta, sem aprovação unânime das bancadas evangélicas, em cujo nome foi escolhida, ocupará o “catadão” do Bolsonaro. No fim das contas, foi mais uma notícia surrealista da sexta-xepa de fim de feira. A outra foi a entrevista por carta de Lula a Kennedy Alencar, driblando a proibição de outra que Lewandowski permitiu, Fux proibiu e Toffoli ficou de decidir se seria feita por Monica Bergamo, da Folha. Nessa Lula pareceu não ter sido informado de que foi ele, e não Haddad, quem perdeu a eleição de outubro. Estes foram dois dos assuntos que comentei no Estadão às 5, ancorado por Emanuel Bomfim e retransmitido em duas partes do estúdio da TV Estadão na redação do jornal, por culpa de uma falha técnica que interrompeu a transmissão por Youtube, Twitter e Facebook na sexta-feira 7 de dezembro de 2018, às 17 horas.

