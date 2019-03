O caseiro injustiçado

Francenildo Costa, caseiro da mansão onde a quadrilha de Palocci pegava prostitutas e propinas em Brasilia, espera indenização de R$ 400.000 pelos danos morais sofridos por ter contado a verdade há 13 anos e comprometido o então todo poderoso, e hoje presidiário, figurão do PT. Dos protagonistas da sórdida história de perseguição e injustiça Palocci está preso, mas milionário e ele solto, mas pobre e rejeitado. Uma história típica de uma sociedade que celebra a mentira e despreza a honra dos desfavorecidos. Se gostou deste vídeo, dê um like, inscreva-se neste canal, clique no sininho para ser avisado quando publicar os próximos e o compartilhe em Twitter e Facebook. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.