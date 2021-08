O capitão em seu inferno astral

Depois da live de 5 de julho, em que Bolsonaro e um araponga fardado apresentaram vídeos antigos com acusaçõe para sugerir, sem evidência, que houve as urnas foram fraudadas, em 2014 e 2018, as ele subiu o tom das ameaças contra o pleito de 2022. O TSE abriu inquérito administrativo contra ele, que também foi incluído pelo Supremo na investigação das fake news. E um grupo de empresários e intelectuais divulgou um duro manifesto contra ele, assim como a cúpula do Ministério Público. Sua Insolência foi muito esperta ao prometer tudo o que o povo queria ouvir, como Collor. E, como Collor, traiu em praticamente tudo e pensa que se reelegerá com crescimento econômico que só favorece os favorecidos, mas a votação terá mais peso de miseráveis famintos e desempregados.

Para ouvir comentário clique no link abaixo e, em seguida, no link:

https://soundcloud.com/jose-neumanne-pinto/neumanne-090821-direto-ao-assunto

Para ouvir no Blog do Nêumanne, Política, Estadão, clique no link abaixo:

Assuntos do comentário da segunda-feira 9 de agosto de 2021

1 – Bolsonaro enfrenta a mais dura reação a seu governo – Este é o título de uma chamada de primeira página da edição impressa do Estadão do domingo 8 de agosto de 2021. Como você analisa a reação mais pesada às iniciativas fora de propósito do presidente da República neste momento

2 – Durante o fim de semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, avisou que, mesmo tendo sido derrotada por larga margem na comissão especial, a tentativa de impor a impressão do voto na eleição será votada no plenário da Casa. Quais são as perspectivas de vitória dos bolsonaristas nessa empreitada que, à primeira vista, parece inglória

3 – PP e pedalada de Bolsonaro, segundo Reale – Este é o título do vídeo da série série semanal Nêumanne Entrevista que está no ar no blog do Nêumanne no portal do Estadão tendo como protagonista o ex-ministro da Justiça Miguel Redale Jr., autor do processo de impeachment de Dilma

4 – CGU vê risco extremo de sobrepreço no “tratoraço” – Esta é a manchete de primeira página do Estadão nesta segunda-feira. Que consequências a iniciativa de inventar um orçamento paralelo para cevar bases do governo com bilhões de reais em emendas paralelas poderá ter, na sua opinião

5 – Dos jogos sem público à ‘invasão’ de Paris – Este é o título de uma chamada de primeira página sobre o encerramento da Olimpíada de Tóquio e o conseqüente início do período de preparação para os jogos de Paris daqui a três anos. Que balanço você faz dos jogos encerrados

6 – Roberta Miranda diz que nasceu artista – Este é o título do vídeo editado no Blog do Nêumanne da série Dois dedos de prosa, esta semana com a cantora e compositora paraibana criada na Zona Leste de São Paulo Roberta Miranda, autora e intérprete de Bom dia, minha terra, que o José Luís Tejon tocou hoje em seu comentário Agro consciente