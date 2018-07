O “cangaciro” está de volta

Ciro Go

mes, o “coroné” de Sobral nascido em Pindamonhangaba, SP, não se emenda. Em entrevista a uma emissora de Alagoas prometeu que, se eleito, mandaria promotores e juízes para sua “caixinha” (ele sabe que a palavra é sinônima de propina na gíria?) e mandaria soltar Lula e que só ele pode fazer isso, afrontando a Justiça, a democracia e a lei. Como de hábito, atribuiu a própria mancada à imprensa, que a reproduziu sem alterar uma palavra pronunciada, alegando que o contexto foi omitido. Que contexto? O único contexto que há é: ele falou besteira, foi reproduzida e tenta renegar a própria língua. Arre, égua!

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 26 de julho de 2018, às 7h30m)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Para ouvir Sober, de e com Demi Lovato, clique aqui

Assuntos do comentário da quinta 26 de julho de 2018

SONORA Sober Demi Lovato

https://www.youtube.com/watch?v=vORIohoI4m0

1 – Quantas vezes ainda nesta campanha perguntaremos se “vale a pena ver de novo” Ciro Gomes dizer um monte de asneiras, a imprensa as reproduzir e ele dizer que não foi entendido, que o contexto não era bem esse e que a culpa é toda e unicamente da imprensa?

SONORA CIRO, a mesma de ontem

2 – Na discussão a respeito de lugar de ladrão é na cadeia no debate de ontem cedo no Fórum Estadão-Unibes A Reconstrução do Brasil quem tinha razão: o juiz Sérgio Moro, que reconhece que só prender corrupto não acaba com a corrupção, ou o criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que aproveitou, então, para praticamente defender que não vale a pena prender?

SONORA- 01 MORO CORRUPÇÃO

3 – Que contribuição o entrevistado de sua série Nêumanne entrevista, em seu blog, trará ao ouvinte da Eldorado a respeito da contravérsia sobre a possibilidade de prender condenado em segunda instância?

4 – Em que o ministro do dito Ministério Extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, ajudou combater a violência com a participação no mesmo debate de ontem de manhã do mesmo Fórum do Estadão/Unibes?

5 – É justa a gozação inevitável depois da constatação de que o dr. Dênis Furtado, que se autodenomina Dr. Bumbum, prestou serviços à Presidência da República por menos de um mês na gestão de Dilma Rousseff e foi afastado depois de reclamações a seu respeito que, contudo, não foram suficientes para interromper sua carreira de picaretagem, em que colecionou dívidas e agora está preso por uma cliente ter morrido depois de operada por ele?

6 – Você acha que a decisão do Facebook de retirar páginas do Movimento Brasil Livre a pretexto de combater fake news nas redes sociais é correta ou pode caracterizar algum tipo nefasto de censura?

7 – Pelo que a seleção brasileira jogou na Copa do Mundo da Rússia, a CBF fez bem em manter Tite no comando da seleção brasileira?

8 – Em que o susto produzido pela internação da atriz e cantora americana Demi Lovato pode ajudar no combate ao vício do consumo de drogas?