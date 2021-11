O Brasil tem jeito, aposta Cláudio Porto

1 – Em #neumanneentrevista, o economista #claudioporto, da #macroplan#, diz: “O Brasil tem jeito, não jeitinho, dependerá só do que fizermos em 2022″. 2 – Expert em cenários para o futuro, ele prevê ou hiperinflação ou um ajuste fiscal duríssimo para que o país cresça em 2 anos e em 2030 volte a 2012”. 3 – “O Brasil inteiro empobreceu muito em renda per capita nos últimos 10 anos e isso ocorreu de forma mais dramática do ponto de vista político”, crê. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui



https://youtu.be/zpMqV4B_PR8

—