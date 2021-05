O Brasil profundo, segundo José de Souza Martins

1 – Segundo #josedesouzamartins​, professor da #usp​, “o #pais​ não tem projeto” e, por isso, qualquer aventureiro pode chegar ao poder, #jairbolsonaro​ não é o único, o #brasil​ inteiro está cheio de gente do mesmo estilo”, 2 – Protagonista desta semana da série #neumanneentrevista​ no #youtube​, o imortal da #academiapaulistadeletras​ manifestou ainda sua esperança de que apareçam candidatos à #eleicaode2022​, capazes de apresentarem a alternativa para o eleitorado que seja um #projetoparaobrasil​. 3 – O entrevistado também comentou que as mortes violentas de #henryborel​, de 4 anos, e #ketelendarocha​, de 6, resultam do tratamento dado a #criancas​ e #adolescentes​ em nossa sociedade, como se fossem #irrelevantes​ quando, de fato, “as sociedades não se renovam se não tiverem uma atitude de acolhimento das #novasgeracoes​“. #joseneumannepinto​, #diretoaoassunto​. inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

