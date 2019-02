O Brasil tem desempenhado um papel fundamental na decisão prudente do Grupo de Lima, reunido em Bogotá, denunciando a reação desumana do ditador bolivariano Nicolás Maduro, que dançou a salsa e festejou a obstrução da entrada da ajuda humanitária para seu povo faminto, sofrido e humilhado. A postura brasileira de se manter firme no compromisso com a redemocratização do país vizinho, mas sem ceder ao aventureirismo da invasão do território venezuelano ou de qualquer tipo de intervenção ferindo a soberania do outro, foi seguida pelos demais membros, apesar da insistência mais agressiva dos americanos. O fiasco da iniciativa da oposição, com o número ínfimo de desertores, foi de certa forma compensado pela euforia com que o déspota demonstrou estar em seu palácio completamente isolado de seu próprio povo. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal, clique no sininho se quiser ser avisado dos próximos e compartilhe-o no Twitter e no Facebook. Direto ao Assunto. Inté. Só a verdade nos salvará.

