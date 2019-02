O Brasil é uma vergonha

Depois do assassinato em série de centenas de brasileiros sufocados pela lama seca da Vale em Brumadinho, da tragédia das enchentes no Rio, cuja prefeitura reduziu as verbas contra elas, dos viadutos em risco de despencar em Brasília e em São Paulo, onde o prefeito desonra o sobrenome herdado e ainda cobra um IPTU escorchante, a morte de dez jogadores da base do Flamengo é a prova definitiva de que este país está caindo aos pedaços. Viver no Brasil está ficando insuportável. Ainda assim, nós. que somos brasileiros, e portanto somos o Brasil, e que sobrevivemos a todas estas tragédias, temos de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima para cobrar punição exemplar para todos os irresponsáveis culpados por essa sequência de desastres provocados pela incompetência, insensibilidade e desumanidade de empresários gananciosos, burocratas sem moral e políticos cleptocratas. Só nos resta lutar. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

