O Brasil antes de todos

Despacho de Jamil Chade de Genebra, na Suíça, dá conta de que o presidente Jair Bolsonaro será o primeiro latino-americano a discursar na sessão de abertura do Fórum Econômico de Davos, como resultado de negociações feitas pelo Itamaraty com os organizadores do conclave desde a divulgação dos resultados da eleição de outubro. A notícia põe por terra a observação contaminada pelo ressentimento do ex-presidente Fernando Henrique de que a imagem do Brasil no exterior está sendo prejudicada pela eleição de um chefe de governo direitista. Ao contrário, o mundo mostra com esta escolha um grande interesse sobre o que pensam os 57 milhões e mais de 700 mil eleitores que o escolheram. Touché!

Assuntos para comentário da quinta-feira 17 de janeiro de 2019

1 – Bolsonaro ganha palco principal em Davos por causa do interesse do mundo pelo novo governo brasileiro, segundo Jamil Chade, do Estado

2 – Ao lado de Macri, Bolsonaro disse que o Brasil quer Mercosul “enxuto”

SONORA BOLSONARO-1601

3 – Ao lado de Bolsonaro, no Palácio do Planalto, Macri chama atitudes recentes de Maduro de “escárnio com a democracia”

SONORA MACRI_1601

4 – Segundo Ricardo Galhardo, do Estadão, ida de Gleisi a Caracas para posse de Maduro desagradou a parlamentares do partido, mas obedeceu a Lula e aos movimentos sociais, principalmente o MST

5 – Assembléia do Espírito Santo anistia PMs grevistas

6 – Em entrevista ao Estado, ministro da Secretaria de Governo anuncia que Bolsonaro abolirá a figura do marqueteiro profissional na atual gestão

7 – Polícia Federal pede mais 90 dias para concluir inquérito sobre quem pagou a defesa do militante que esfaqueou Bolsonaro em Juiz de Fora

8 – Polícia apreende 700 quilos de explosivos em Fortaleza