O Boechat do século 21

Quem acompanhou o noticiário de rádio, jornal e televisão a respeito da morte de Boechat deve ter estranhado a falta de familiaridade com o personagem de quem qualquer um se sentia íntimo. É que ninguém explicou que o jornalista e colunista do século 20, que já era brilhante, teve a reputação assassinada num processo em que ele nem foi ouvido. E dele surgiu o comunicador, que fez imenso sucesso como âncora do Jornal da Band, mas se tornou histórico mesmo ao revolucionar os noticiários das target news do rádio na Band News FM. O público do profissional de imprensa, rádio e TV do século 20 era reduzido. A massa dos ouvintes e telespectadores do século 21 foi seduzida por seu estilo amigável e franco. Taí a diferença.

