O bode do vigário relator

Com o ar compungido de quem prefere ouvir o cidadão comum das ruas a obedecer à ordem dos líderes, quem obedece aos chefões das organizações criminosas partidárias, o relator do Orçamento da União em 2020, deputado Domingos Neto (PSD-CE), manteve R$ 2,024 bilhões para o fundão eleitoral. Ou seja, de fato, ele repetiu a piada do pároco que mandou o camponês o bode no terreiro para dentro de casa e, depois, retirá-lo para dar-lhe a noção de como uma situação ruim pode piorar muito. E o governo comemora uma economia de R$ 1,8 bilhões em vez de lamentar a despesa.

Assuntos para quarta-feira 18 de dezembro de 2019

1 – Haisem – Congresso aprova fundo de 2 bilhões de reais para eleições municipais – é a manchete do Estadão hoje. Afinal, você acha que foi uma boa solução de consenso

2 – Carolina – Segundo pesquisa da Datafolha, rejeição a congressistas volta a subir e atinge os 45%. O que você tem a dizer sobre essa constatação

3 – Haisem – Por que você acha tão importante a decretação da prisão provisória do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, pelo desembargador Ricardo Vital na Operação chamada de Calvário 7

4 – Carolina – O que mais o impressionou nas reações do Partido dos Trabalhadores e no Partido Socialista Brasileiro, nos quais militou e milita o ex-governador da Paraíba à decretação da prisão provisória dele

5 – Haisem – O que terá causado a reação contrária do ministro do Supremo Tibunal Federal Marco Aurélio Mello, um dos dois votos, ao lado do decano Celso de Mello a favor da liminar do presidente Dias Toffoli, que barrou compartilhamento de dados do Coaf, que virou UIF e voltou a ser Coaf, em inquéritos do Ministério Público

6 – Carolina – O que você achou da proibição pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, Dias Toffoli, de posts de juízes nas redes sociais a respeito de processos que estejam julgando

7 – Haisem – União afasta ideia de taxar desempregados e banca plano – revela título de chamada de primeira página do Estadão hoje. Você entende a razão desse recuo

8 – Carolina – O que indica a notícia que O Globo acaba de dar de que o Ministério Público do Rio mandou fazer busca e apreensão em casas de Fabrício Queiroz e parentes do presidente Jair Bolsonaro