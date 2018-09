O besteirol do general

Na ditadura militar um escape de quem não suportava a dureza dos tempos era a coluna de Stanislaw Ponte Preta, pseudônimo de Sérgio Porto, no Última Hora. O autor do Samba do crioulo doido e criador das certinhas do Lalau inventou o Festival de Besteira que Assola o País, Febeapá. A ditadura acabou, Sérgio morreu, mas o Febeapá ainda está aí a produzir pérolas do besteirol. A última foi do general Hamilton Mourão, vice do candidato Jair Bolsonaro, do PSL, para presidente, que desqualificou o 13.º salário e férias como “jabuticabas brasileiras”. O candidato logo o desautorizou, mas produziu outra piada: ao contrário do que ele escreveu, tais direitos trabalhistas não são cláusulas pétreas da Constituição. Viche! Este é um dos comentários que fiz no Estadão às 5, ancorado por Emanuel Bomfim no estúdio da TV Estadão na redação do jornal e retransmitido por Youtube, Twitter e Facebook na quinta-feira 27 de setembro de 2018, às 17 horas.

