O autogolpe de Bolsonaro e as PMs

1 – Bolsonaristas tentam impingir ao Congresso reformas nas leis orgânicas das PMs e das polícias civis estaduais sabotando o controle dos governadores e realizando o antigo sonho do capitão de milícias de assumir poder absoluto com apoio das corporações responsáveis pela segurança publica. 2 – Sabujo ministro da Justiça processará os jornalistas Ruy Castro e Noblat, que ousaram sugerir ao presidente que se mate. Um nojo! 3 – Diretor do Butantã, com tradição de 119 anos em imunização, Dimas Covas desonra o posto e o sobrenome para servir ao jogo sujo de Doria na batalha limpa da imunização. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

