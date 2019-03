O “anjo Gi”

Na correspondência do ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, preso e condenado a 27 anos de prisão por cartel e fraude em licitação, a PF achou carta de filha queixando-se de “favor” de Aloysio Nunes Ferreira, que teria sugerido ao pai contratar outro advogado, contando com piedade de Gilmar Mendes, do STF. Os amigos de Paulo Preto tinham como certa sua delação, hipótese que tirava sono de maiorais do PSDB, especialmente o ex-chanceler e o senador José Serra, que o contrataram para o emprego, graças ao qual juntou uma fortuna de R$ 130 milhões entesourados na Suíça. O ministro, segundo a PF, foi citado no diário do réu como “anjo protetor Gi”, o soltou, mas ele foi preso de novo.

Assuntos para comentário da sexta 1 de março de 2019

1 – Haisem – A constatação de que Paulo Vieira de Souza tem influência política e prestígio tem relação com a decisão da juíza Maria Isabel do Prado a condená-lo a 27 anos de prisão por cartel e fraude em licitação?

2 – Carolina – Por que Paulo orou para ter habeas corpus encaminhado pelo STF a Gilmar Mendes, a quem chamou de “anjo protetor Gi”?

3 – Haisem – Que resultados prático terá a perícia contratada pela defesa de Lula e encaminhada ao STF para anular a sentença condenatória no processo da propina para reforma do sítio de Atibaia?

4 – Carolina – Há de fato razões jurídicas para mandar a Polícia Federal investigar o caso das laranjas do PSL em Minas, protagonizado pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio?

5 – Haisem – Qual é a verdadeira intenção da Câmara ao tentar enfiar o jaboti da lei do abuso de autoridade no pacote anticrime de Moro?

6 – Carolina – Você acha que jê é hora de Bolsonaro recuar na reforma da Previdência, baixando a idade mínima das mulheres de 62 para 60 anos, antes mesmo de enfrentar fogo na Câmara nas votações?

7 – Haisem – Por que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, teve seu carro atacado por militantes do MST e do PCO?

8 – O que deve haver de interessante na biografia de seu amigo Fagner, escrita por Regina Echeveria, já disponível em versão virtual e prometida para abril nas livrarias?