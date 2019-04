“O amigo do amigo do meu pai”

Marcelo Odebrecht entregou à PF e-mail com tratativas sobre hidrelétricas do Madeira, em que se refere ao codinome com sobrecodinome “amigo do amigo do meu pai”. E contou que se trata do advogado-geral da União no governo Lula em 2007, José Antônio Dias Toffoli, atualmente presidente do STF. A acusação junta-se a outras, até agora nunca explicadas por ele, de que teria recebido 35 mesadas de R$ 100 mil egressas de uma conta da mulher e ex-sócia em escritório de advocacia em Brasília, tendo sido, segundo a revista Crusoé, que deu as informações, usadas para pagar pensão à ex-mulher e cobrir suas despesas pessoais, e a citação que travou delação premiada de Léo Pinheiro, da OAS.

Assuntos do comentário da sexta-feira 12 de abril de 2019

1 – Haisem – Você acha que a revogação dos decretos de Dilma Rousseff que criaram conselhos sociais é uma retaliação na guerra ideológica do presidente Jair Bolsonaro contra o PT ou uma medida correta

2 – Carolina – A vitória do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, nas eleições representam um acerto da política externa do presidente Jair Bolsonaro, muito criticado por ter viajado neste momento

3 – Haisem – Qual é a votação mais importante para o País neste momento na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados: a reforma da Previdência ou a PEC do Orçamento impositivo

4 – Carolina – A perícia da Polícia Federal nos sistemas da Odebrecht que registraram repasses de quase um milhão e meio de reais para codinomes que delatores da empreiteira atribuem ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e a seu pai, o ex-prefeito do Rio César Maia pode criar algum empecilho para suas carreiras

5 – Haisem – Você se surpreendeu com a notícia de que a justiça eleitoral mineira aceitou denúncia contra o ex´governador do Estado Fernando Pimentel, figura de proa do PT e muito próximo da ex-presidente Dilma

6 – Carolina – Que contribuição importante para as vítimas dos arrombamentos das barragens da Vale em Mariana e Brumadinho, Minas Gerais, deve ser dada pela declaração de um executivo da empresa, Gerd Poppings, de que “já tirou nota zero” em segurança em avaliação interna

7 – Haisem – Que proveito o contribuinte pode tirar ao pagar a viagem de um desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia e de sua mulher, que é juíza para uma estada de três dias, pela qual o casal receberá 7 diárias

8 – Carolina – E por falar em Bahia qual é o político, empresário e intelectual daquele Estado brasileiro que protagoniza a entrevista da semana no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão