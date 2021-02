O alto custo das estatais brasileiras

Os benefícios de funcionários de 46 estatais incluem 100% do salário adicional de fériasn a Petrobrás, ajuda educacional de mais de um salário mínimo (R$ 1.261,65) por mês para cada filho menor de 18 anos no BNDES. Dados que eram considerados por técnicos do governo uma “caixa preta”, embora resultem de acordos coletivos entre as eas e os funcionários. “A melhor arma que a gente pode ter para combater privilégios é a transparência”, disse o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Diogo Mc Cord, O salário médio no BNDES é de R$ 29,2 mil e o máximo de R$ 75,6 mil e os empregados ainda recebem 13 cestas por ano de alimentação, com custo entre R$ 654,88 a R$ 1.521,80 por mês, de auxílio refeição. A Nomenklatura comunista adaptou-se a nosso capitalismo estatal bestial.

Assuntos para comentário da quarta-feira 3 de fevereiro de 2021