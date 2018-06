O AI 5 do PT

Uma das conspirações mais nojentas da História do Brasil está em pleno trâmite agora. O ministro do STF Gilmar Mendes sugeriu ao presidente Temer que oferecesse a Alexandre de Moraes o ministério da Defesa para que ele não seja obstáculo para o que o Planalto e o PT querem no momento: proibir prisão pós segunda instância para livrar Lula da cadeia agora e Temer em janeiro, caso perca o foro privilegiado. O presidente do PT em São Paulo pré-candidato do partido ao governo do Estado, Luiz Marinho, reconhece que foi com Gilberto Carvalho, o “seminarista” da lista de propinas da Odebrecht, conversar com Gilmar e Alexandre e que seu objetivo é dialogar para evitar a vitória de Bolsonaro na eleição. Ato 5 é isso, conspiradores! Este é um dos comentários que fiz no Estadão às 5, transmitido do estúdio da TV Estadão do estúdio do meio da redação do jornal e retransmitido pelas redes sociaisYoutube, Twitter, Periscope Estadão e Facebook na sexta-feira 13 de abril de 2018, às 18 horas.

