Noveleiro relata bastidores de “Pantanal”

Benedito Rui Barbosa, que escreveu Pantanal, exibida na TV Manchete e reprisada a preço de banana pelo SBT, contou em edição extraordinária da série Nêumanne Entrevista por que, não sendo mais contratado da Vênus Platinada, aceitou escrever remake para a Globo quando a natureza dauele belo e devastado pelo fogo bioma do Brasil for restaurado pela ação natural das chuvas. Contou ainda que tinha planos para fazer uma novela sobre a Amazônia, tema de interesse mundial no planeta inteiro, mas desistiu pela impossibilidade de montar uma infra-estrutura similar à já existemte no Mato Grosso do Sul para voltar ao tema da ficção que correu o mundo contando a saga de Juma Marruá, Zé Leôncio e do Véio do Rio. Na entrevista exclusiva tevelou detalhes de uma novela que nunca escreveu, a de como um jornalista filho de dono de jornal no interior de São Paulo, ganhou o mundo nas telas da TV. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

