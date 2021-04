“Novato” desafia colegas do STF

Segundo o repórter do Estadão Rafael Moraes Moura, um dia depois de ser chamado de “novato” por Marco Aurélio Mello por ter liberado a realização de missas e cultos em todo o País, o ministro do STF Kassio Nunes Marques foi “enquadrado” pelo colega Gilmar Mendes. Em decisão contundente, este contrariou os interesses do Palácio do Planalto e manteve de pé um decreto do governo de São Paulo que proibiu cultos no ogravamento da pandemia. Como escreveu Merval Pereira em sua coluna njo Globo, intitulada “Homens pequenos”, “a decisão do ministro de liberar os cultos religiosos presenciais no auge da pandemia — certamente para agradar ao presidente Bolsonaro — foi errada em todos os sentidos, mesmo que a liberdade religiosa seja usada para a defesa da tese.” E defende apenas o direito ao dízimo.

1 – Haisem – Decisão de Gilmar expõe desgaste de Marques – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão desta terça-feira. O que, a seu ver, causou e exibiu esse conflito aberto entre ministros do Supremo Tribunal Federal na hora em que se fala muito de união para enfrentar a pandemia, a crise e o caos

2 – Carolina – O profano direito a cobrar dízimo durante a pandemia – Este é o título do artigo que você publica desde ontem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Que motivos o levaram a contestar a pretensão dos negociantes da religião a considerar que está sendo ameaçada no Brasil a sagrada liberdade de credo

3 – Haisem – Covas descola de Dória e planeja vacinação em São Paulo – Este é outro título de chamada de primeira página do jornal de hoje. O que terá levado o prefeito da capital a sair da área de influência política do governador do Estado na estratégia de combate ao coronavírus

4 – Carolina – Até metade dos intubados por covid passa por diálise – Este é o título de outra chamada com destaque na primeira página do jornal de hoje. O que as conseqüências na saúde dos que sobrevivem ao estado grave da covid 19 ensinam sobre a terrível doença

5 – Haisem – Falta de critério nacional para fila de vacina atrapalha imunização, dizem especialistas – Este é o título de notícia na capa do portal virtual do jornal O Globo nesta terça-feira 6 de abril. Quais são as causas e conseqüências que você enxerga dessa constatação na diferença entre Brasil e outros países, como é o caso de Portugal, cuja volta à normalidade salta aos olhos na fotografia de Patrícia de Melo Moreira, da AFP publicada hoje na primeira página do Estadão

6 – Carolina – Pandemia e crise fazem empresas cancelar lançamentos de ações – Esta é a manchete de primeira página do Estadão de hoje. O que é determinante, na sua opinião, para a atual tragédia brasileira levara classe produtiva nacional a adiar suas estratégias negociais