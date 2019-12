Novas culpas de Lula e Lulinha

Enquanto os adeptos fervorosos do lulismo continuam berrando aos quatro cantos do planeta que seu profeta é inocente perseguido pela Justiça brasileira, ainda não pararam as notícias de suas culpas perante a lei. Desta vez, a PF indiciou o chefão do PT, seus asseclas Antônio Palocci e Paulo Okamoto e o filho do amigo dele na Odebrecht, Marcelo. Os agentes fizeram as contas de uma empresa chamada LILS, iniciais do nome completo do petista, para descobrir que foram dEesviados R$ 4 milhões da empreiteira corrupteira Odebrecht para a tal empresa, da mesma forma como também restam sem explicação transferências da LILS para Lulinha, seu filho.

Assuntos para sexta-feira 27 de dezembro de 2019:

1 – PF indicia Lula por propina da Odebrecht – é o título de uma chamada na parte de cima da primeira página do Estadão hoje. Que conseqüências poderá trazer para o conjunto da obra de Lula mais este indiciamento, em sua opinião

2 – Atuação de juiz de garantias causa dúvidas no Judiciário – diz outro título de chamada de primeira. O que a reunião marcada do Conselho Nacional de Justiça por seu presidente, Dias Toffoloi, pode fazer para dirimir essas dúvidas

3 – O que pode ter haver o inquérito do Ministério Público do Rio por eventual uso de rachadinha pelo senador Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor Fabrício de Queiroz com a sanção do presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio, à criação do juizado de garantias

4 – Quem se pronunciou contra o que já está sendo chamado de “jabuti” do juiz de instrução que faz você ficar contrariado com a notícia da sanção

5 – As explicações do presidente Jair Bolsonaro para não vetar o instituto convencem alguém mais do que os bolsonaristas mais fanáticos

6 – O que o destino de Lula tem a ver com a criação desse juiz de instruções intrujado no chamado pacote anticrime de Moro

7 – Confiança na economia impulsiona vendas de Natal – é a manchete principal da edição de hoje de nosso jornal. E a Bolsa de Valores alcançou inéditos 117 mil pontos ontem. E agora, José, a insegurança quanto à economia poderá ser superada

8 – ‘Mamãe Damares vai dar bola, não camisinha’ – que notícia é dada sob este título de chamada de primeira página do Estadão