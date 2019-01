Nova condenação para Lula

Os novos depoimentos do ex-segurança da Presidência da República Rogério Aurélio Pimentel, dizendo que cumpriu ordens e foi capataz do sítio em Atibaia, que o MPF atribui a Lula e a defesa deste garante que não é, e dos empreiteiros Emílio e Marcelo Odebrecht reforçam ainda mais o cabedal de provas contra a pretendida inocência do ex na 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba. Agora tudo depende da juíza substituta de Sérgio Moro, Gabriela Hardt, que deverá proferir sentença enquanto o TRF 4 decidirá sobre quem ocupará o lugar deixado pelo ministro da Justiça, Moro. Os depoimentos e documentos juntados aos autos não deixam dúvida quanto à possibilidade concreta de nova condenação.

Assuntos para o comentário de quarta-feira 9 de janeiro de 2019

1 – Haisem – Ex-segurança da Presidência da República Rogério Aurélio Pimentel diz que cumpriu ordens e foi capataz das reformas do sítio de Lula em Atibaia

2 – Carolina – Emílio Odebrecht conta em depoimento que atendeu a Marisa para recompensar ajudas dadas por Lula à empreiteira

3 – Haisem – Triplicação do salário do filho de Mourão no BB causa mal-estar no núcleo mais próximo de Bolsonaro

4 – Carolina – Estadão informa sobre mais uma suspeita na contabilidade de Onyx Lorenzoni envolvendo notas fiscais frias

5 – Haisem – Fabrício Queiroz, operado no Einstein, recebeu alta, familiares não foram depor e MP anuncia que investigação continua mesmo se eles não comparecerem

6 – Carolina – “Guedes vai propor reforma mais dura para previdência” é a manchete do Estadão hoje e Bovespa bate recorde com 92 mil pontos

7 – Haisem – PDT vai ao STF para impedir a extinção do Ministério do Trabalho

8 – Carolina – Fortaleza continua em pé de guerra e, segundo o Gloobo, Pará e Espírito Santo também pedirão a Moro envio de tropas da Força Nacional