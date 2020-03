Notícias e propaganda sãs contra crises

Concordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, segundo quem o pânico não ajuda em nada a impedir a contaminação da economia brasileira pelo coronavírus e pela guerra dos preços de petróleo. Como disse ele, serenidade é a senha para a volta à normalidade como vários analistas também disseram. Acrescento que devem ser ministradas fortes doses de informação sadia em notíciário e publicidade simples, gratuita e massiva nos meios de comunicação, sem pirotécnicos apelos publicitários. Tudo passa ainda pelo bom diálogo entre Executivo e Legislativo para iniciar, e já, reformas administrativa, tributária e PEC emergencial. Só isso debelará o pânico.

Assuntos para comentário da terça-feira 10 de março de 2020

1 – Haisem – Crise no petróleo e pânico nas Bolsas aumentam temor de recessão global – esta manchete de primeira página no Estadão de hoje retrata a segunda-feira do medo nos mercados do mundo. Que influência você acredita que possa ter no dia-a-dia da economia brasileira

2 – Carolina – Abaixo da manchete o jornal publicou respostas à pergunta O que o Brasil pode fazer para enfrentar a crise? E quatro respostas com fotos dos autores. Você teria algum palpite para acrescentar a elas

3 – Haisem – Para Bolsonaro, se Congresso recuar, ato perderá força – é o título de outra chamada um pouco mais abaixo. Você acha que palpite do presidente é profecia ou é só pensamento positivo para seu governo

4 – Carolina – Planalto cancela nomeação feita por Regina – Na sua opinião, esta decisão é isolada ou será acompanhada de outras que podem levar a atriz a sair do governo mais cedo do que se esperava

5 – Haisem – Ainda Bolsonaro em mais um título na primeira: Presidente fala em ‘fraude’ em 2018. Mas não foi ele o vencedor da última eleição presidencial

6 – Carolina – Qual é sua opinião sobre a reportagem do Fantástico, da Globo, domingo 1.º de março, conduzida pelo médico Dráuzio Varela, sobre transsexuais, especialmente o polêmico episódio com Suzy

7 – Haisem – Que tal a declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de que ele vai parar de falar mal do ministro da Educação, Abraham Weintraub, para ver se este, afinal, cairia com isso

8 – Carolina – Esse drible Ronaldinho aprendeu com Lula – Este é o título de seu artigo semanal no Blog do Nêumanne. Afinal, seu texto é sobre futebol, polícia ou política