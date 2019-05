Nota zero em educação

Jair Bolsonaro disse no SBT que dinheiro economizado nas universidades será usado no ensino básico. Abraham Weintraub, ministro com nota zero no currículo escolar e desculpas esfarrapadas para justificá-la, também se pronunciou afirmando que cada aluno cursando ensino superior custa o gasto com dez crianças na instrução básica. Só que não se trata de economizar em um para investir em outro. Ao menos R$ 2,4 bilhões para investimentos em ensino básico e médio foram bloqueados pelo Ministério de Educação. Esses bloqueios são feitos por falta de dinheiro, não para aplicá-los nos lugares nos quais deveriam sê-lo. Direto ao assunto. Inté. Só a verdade nos salvará.

