Nota 1 pro STF

Ao tripudiar sobre a Lava Jato, lembrando o poder que os 11 ministros do STF têm sobre as decisões em primeira instância, o relator da operação, Edson Fachin, deixou claro que ele é igual aos dez coleguinhas quando se trata de empáfia e desrespeito à sociedade, pois expôs o abismo que os separa em números: 226 condenações contra 146 pessoas, já que algumas foram condenadas mais de uma vez, e, juntas, as sentenças somam 2.120 anos, 5 meses e 20 dias, enquanto o Supremo condenou um único deputadinho do baixíssimo clero. Ou seja, era nota zero e agora passou a ser nota 1. Não melhorou muito, não é?

