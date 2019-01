Nosso Judiciário é uma vergonha!

Ontem comemorei como um gol a prisão do brutal criminoso italiano Cesare Battisti em Santa Cruz de la Sierra. Hoje comemoro a decisão de Evo Morales de expulsá-lo da Bolívia para tornar possível à Itália levá-lo a Roma e instalá-lo numa penitenciária para cumprir a pena que deve pela autoria de dois homicídios e a participação em mais dois. Se tivesse passado pelo Brasil, o caso teria sido submetido a uma série de delongas no STF. Dessa forma, o caso teve solução adequada e o mundo tomou conhecimento da vergonha que é a cúpula do Judiciário brasileiro. A atuação da PF no episódio também foi um vexame daqueles. Se gostar deste vídeo, dê um like, inscreva-se neste canal e clique no sininho para ser avisado quando publicar os próximos. Direto ao assunto. Inté. E Deus é mais!

