O inquérito sobre financiamento, organização e participação de bolsonaristas em atos contra a democracia desvendou a participação de parlamentares do PSL no sustento dos grupos golpistas. São eles: Bia Kicis, Guigo Peixoto, General Girão e Aline Sleutges. O duplo absurdo: representantes do povo usando dinheiro público na guerra contra o princípio constitucional do poder que emana do povo.