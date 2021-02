Nobel de Medicina para Bolsonaro

1 – No dia em que fez um ano do registro do primeiro caso de covid no Brasil, o presidente da República fez um vídeo alertando para efeitos colaterais do uso de máscara para evitar contágio: iiritabilidade, dificuldade de concentração, diminuição de percepção de felicidade, recusa de ir para a escola, vertigem e desânimo. Não é o caso de sugerir o nome dele para o Nobel de Medicina? 2 – Presidente afastado da Petrobrtás, Roberto Castello Branco, vestiu uma camisa de malha com o dístico “mind the gap” *cuidado com o vão), uma ironia inteligente. 3 – Quatro de cada cinco vacinas da AstraZeneca, que Bolsonaro adotou para o Brasil, não foram aplicadas na Europa. 4 – Brasileirão acabou com Flamengo bi, e Vasco, Botafogo e Coritiba, rebaixados. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui