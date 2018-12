No TCU o apanágio da safadeza

Se o espectador acha que o TCU atingiu o ápice do despudor descarado, engana-se, pois seu repertório se repete. Na semana passada, por exemplo, ficamos sabendo que o ainda então presidente do órgão assessor do Congresso, Raimundo Carreiro, acompanhado pelo colega Aroldo Cedraz, figuraram numa encenação grotesca de impunidade autorizada ao absolver os ex-chefes no Senado Efraim Moraes e Agaciel Maia de terem afanado dinheiro público na contratação de uma empresa de informática, ao custo de R$ 13 milhões, cinco anos depois de se terem considerado eles mesmos impedidos de julgá-los. Que tal? Este é um de meus comentários no Estadão às 5, ancorado por Emanuel Bomfim e retransmitido do estúdio da TV Estadão na redação do jornal por YouTube, Twitter e Facebook na terça-feira 18 de dezembro de 2018, às 18 horas.

