No reino do venha a nós

Investigadas por mais de um órgão de controle, as emendas parlamentares devem receber ainda mais dinheiro no Orçamento de 2022, ano de eleição. Deputados e senadores articulam uma espécie de “trem da alegria”, com o objetivo de aumentar os valores que podem receber do governo para enviar a seus redutos eleitorais. Essa distribuição ocorre por dois caminhos: a chamada emenda de relator (RP9), âncora do orçamento secreto, e por meio da ampliação das transferências tipo “cheque em branco”, nas quais prefeitos e governadores podem usar o dinheiro livremente, sem precisar prestar contas ao TCU. Sob o domínio do Centrão, Lira e Pacheco, os ditos, mas não provados, representantes do povo aderiram de vez ao Pai nosso perverso, o reino do tudo venha a nós e ao vosso reino, senhores pagantes, nada, absolutamente nada.

Assuntos para comentário na quinta-feira 28 de outubro de 2021

1 – Haisem – Congresso planeja aumento bilionário para emendas sem transparência – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do Estadão de 28 de outubro de 2021. Você se surpreende, se irrita ou se assusta com uma notícia desse teor a esta altura do campeonato

2 – Carolina – Aras fala em avançar nas apurações da CPI – Este é o título da principal notícia publicada na página A 13 da Editoria Política do jornal desta quinta-feira. Como você recebe uma revelação aparentemente rotineira como essa e quais são as chances, a seu ver, de ela se cumprir

3 ´Haisem – A CPI da Covid cumpriu seu papel – Este é o título de um editorial do Estadão na edição de hoje. Você concorda com essa opinião

4 – Carolina – Bolsonaro vai ao Supremo contra a quebra de sigilo – Este é o título de uma reportagem publicada na página A 13 da Editoria Política do jornal do dia. Você acredita que o presidente disporá de maioria para atender a sua reivindicação, seja ela justa ou não

5 – Após furo do teto, o BC promove a maior alta dos juros em 19 anos – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão que está circulando. Por que, na sua opinião, chegamos a esse ponto e em que rumos seguimos ao tê-lo alcançado agora

6 – Carolina – A desfaçatez do PEC dos precatórios – Este é o título da chamada de primeira página sobre o outro editorial do jornal. Qual é a sua opinião a respeito dele