Nikolaiev, o Adélio de Stalin?

A PF, que falhou ao não evitar que Adélio esfaqueasse Bolsonaro num atentado contra a liberdade e a democracia, deve um inquérito competente escarecendo se o tal do doidinho lobo solitário teve alguém a comandar seu tresloucado gesto. Como no caso do assassinato de Kirov, lider carismático que Stalin eliminou pela mão e pela pistola do fanático Leonid Nikolaiev. Como descobrir quem e por que pagou o périplo do ex-militante do PSOL para a academia de tiro em Santa Catarina e para Juiz de Fora e os prestimosos advogados que compareceram rapidamente ao local do atentado e até hoje o representam na Justiça.