Nepotismo não, Bolsonaro!

Duas manifestações da moléstia que assola as instituições da democracia brasileira – a interferência descabida da bancada evangélica contra a nomeação de um técnico competente para o Ministério da Educação e o anúncio do nepotismo de Bolsonaro anunciando o filho Carlos, vereador no Rio, como futuro porta-voz e ministro da Comunicação – mostram infelizmente que o entorno de parentes próximos e apoiadores do presidente eleito pode por por terra o esforço para extinguir o presidencialismo de coalizão que ele tem mostrado na composição do ministério. Juízo, pelo amor de Deus! Nepotismo é o fim da picada! E viva o profeta Nando Moura, que previu problemas na nomeação de Mandetta para o Ministério da Saúde.

