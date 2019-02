Nem multa Vale paga

Nem multa máxima irrisória (de R$ 3,2 mil, imagine) é paga pelas mineradoras que ferem o meio ambiente e fazem muitas vítimas humanas e animais. Elas simplesmente não pagam multa nenhuma. Ainda assim, a Câmara dos Deputados sepultou projeto que aumentava a punição financeira para R$ 30 milhões. O projeto sumiu na burocracia parlamentar com votos de vários ilustres varões que receberam um total de R$ 79 milhões na campanha de 2014, um ano antes do arrombamento da represa de rejeitos minerais de Mariana. Depois, a doação parlamentar foi proibida, mas os três poderes da República continuam fazendo vista grossa para crimes absurdos desses maganões.

Assuntos para comentário de quinta-feira 31 de janeiro de 2019

1 – Primeira página do Estadão: Multa máxima de agência a mineradoras é de R$ 3,2 mil e Congresso se omite e deixa caducar MP que previa sanção de até R$ 30 milhões por órgão regulador. Uol: Vale dá R$ 79 milhões a políticos na eleição de 2019, um ano antes de estourar a barragem de Mariana

Rotina de familiares inclui longas viagens e espera no IML

Rompimento da barragem 269 hectares de mata

2 – Folha – 3,5 milhões no país vivem em áreas com barragens em risco

3- PF, juíza de execuções penais e TRF-4 proibiram Lula de deixar a cela de estado-maior em Curitiba para comparecer ao velório do irmão Vavá. Defesa do ex não faz o correto, que seria apelar para o STJ, apela para o STF e Dias Toffoli acha situação esdrúxula para permitir

4 – A Ruivinha de Pasadena, símbolo de desvios da Petrobrás, motivo do sincericídio de Dilma e comprada por US$ 1,2 milhão foi vendida para a Chevron por 562 milhões

4 – Bolsonaro recebe alta da UTI e fará despachos por vídeo conferência

6 – Flávio Bolsonaro insiste na teoria da perseguição a ele para prejudicar governo do pai – estratégia da imprensa

7 – Vélez Rodríguez se explica sobre sua teoria sobre a que se deve destinar a Universidade

Esta ideia de universidade para todos não existe. As universidades devem ficar reservadas para uma elite intelectual, que não é a mesma que a elite econômica

Não faz sentido um advogado estudar anos para virar motorista de Uber. Nada contra Uber, mas esse cidadão poderia ter evitado perder seis anos estudando legislação

Cursos técnicos mais demanda

Após receber uma enxurrada de críticas por dizer que vê a universidade apenas para uma “elite intelectual”, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues veio a público se defender. Ele deu uma recuada: explicou que é favorável sim a uma universidade democrática e que apenas do ponto de vista da capacidade ele diz que formação superior não é para todo mundo. “O que não significa que eu não defenda a democracia na universidade. A universidade tem que ser democrática. Ou seja, todos aqueles que queiram entrar estar em pé de igualdade para poder competir pelo ingresso”, disse.

8 – Renan diz ao Valor que agora é governista, liberal e a favor da reforma.

Não defenderá a tramitação de uma representação contra Flávio o novo chega sexta-feira e vai discordar do outro em muitas coisas. Este será um Renan liberal, que vai ajudar a fazer reformas

