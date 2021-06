NegOcionismo assassino de Bolsonaro

1 – Compra de vacinas foi adiada por #jairbolsonaro à espera de que #negociata com a #precisamedicamentos se concretizasse após aprovação da #anvisa, calcula #luizgeraldodolino, especialista aposentado do #bb em importação e exportação. 2 – Ao contrário do que imagina o #chefedogoverno, a falta de pagamento não anula crime de corrupção, dizem juristas. 3 – Assim como o #presidentedarepublica vende a #piluladocancer, #ricardobarros gastou #r$20milhoes em remédios não entregues até hoje pela #global, empresa em que o atravessador da #covaxin era sócio. #joseneumannepinto. #Diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui