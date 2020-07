Não haverá segredos para Aras

A invasão decretada pelo PGR, Augusto Aras, de inquéritos criminais, delações premiadas, relatórios de crimes financeiros e outros documentos sigilosos de todas as operações de combate à corrupção, em especial a Lava Jato de Curitiba, Brasília, Rio e São Paulo, que foi autorizada pelo presidente do STF, Dias Toffoli, fará dele uma espécie de J. Edgar Hoover, que, nos 38 anos em que dirigiu o FBI se tornou o mais poderoso policial do mundo, tendo em mãos a vida íntima de qualquer cidadão norte-americano, do mais humilde ao presidente dos EUA. Segundo o professor Modesto Carvalhosa, a decisão fere o preceito constitucional fundamental do procurador natural, que o torna único responsável pelo sigilo de Justiça de seus processos . Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ouvir vídeo no YouTube clique aqui