Não há inocentes nesse pacto

Julgamento marcado para quinta-feira 17 no plenário do STF para plantar a jaboticabeia. cujos frutos já nascem podres, de deixar o cumprimento das penas de condenados para o trânsito em julgado, o infinito, é uma farsa. Ministros desprovidos do notório saber e da conduta ilibada exigidas e alinhados ao garantismo da impunidade falam em presunção de inocência. Presunçosos, eles atribuem inocência a quem não as tem desde a condenação em segunda instância, da qual só sobem processos para serem julgados por erros processuais. Assim mesmo numa quantidade tão medíocre quanto eles: 0,006%. O resto é lorota.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

1 – Haisem – Em conflito, STF começa a julgar hoje prisão após segunda instância – diz a manchete do Estadão hoje. Em que essa luta interna entre ministros do Supremo Tribunal Federal reflete a polarização política hoje

SONORA_BARROSO 1610

2 – Carolina – O que você acha do apelo à presunção da inocência que os chamados garantistas usam para defender o tal “trânsito em julgado”

3 – Haisem – Como você encara o recado público dado pelo maior líder do Exército no Brasil hoje, o ex-comandante da força general Eduardo Villas Boas, alertando para a perspectiva de caos

4 – Carolina – O que você considera de grave no alerta feito pelo jurista Walter Fanganiello Maierovitch publicado no Blog do Fausto Macedo no Portal do Estadão

5 – Haisem – Metade dos brasileiros tem renda de 413 reais por mês – este é outro título de chamada no alto primeira página do Estadão. Qual foi sua reação ao ler esta notícia chocante hoje cedo

6 – Carolina – O que, na sua opinião, pode ter levado o juiz Marcus Vinicius Reis Bastos, da 12.ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, a absolver Temer pela frase “tem que manter isso” que ele disse a Joesley Batista

7 – Haisem – A manchete do Portal do Estadão quando amanheceu hoje foi Cúpula do DEM articula fusão com grupo político ligado a Luciano Bivar no PSL – Acordo defendido por Rodrigo Maia pode avançar caso Jair Bolsonaro deixe a sigla. O que há de comum entre os grupos dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do PSL, Luciano Bivar

SONORA_HASSELMANN 1710

8 – Carolina – Em cinco anos, falta de saneamento custa 1 bilhão de reais ao SUS – diz título de chamada na primeira página da Folha de S.Paulo. Por que este continua sendo um signo de nosso subdesenvolvimento