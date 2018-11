Não dá uma de frouxo, capitão!

Entre as várias medidas acertadas que anunciou, Bolsonaro comunicou decisão de extinguir Ministério do Trabalho, produto fascistoide do Estado Novo de Vargas. Mas, mal aconselhado, bateu o pino e voltou atrás, anunciando que vai mantê-lo. A pasta nunca protegeu um trabalhador, a não ser sua corporação de funcionários. Ao contrário, ao longo da História, tem sido cenário de larápios escolados que enriquecem em nome do “trabalhismo”. Não extinga o direito de sonhar que o senhor restaurou, presidente eleito! Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal e, se clicar no sininho, será avisado sempre que gravar e publicar outros. Conto com sua audiência no Jornal Eldorado, de segunda a sexta das 7h30m às 8h30m na Rádio Eldorado (FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net) e no Estadão às 5 aqui mesmo no Youtube e com sua leitura de meus posts no Blog do Nêumanne https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/) e no meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com).

Para ver o vídeo clique aqui