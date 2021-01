Não dá para perdoar Bolsonaro

1 – O espetáculo grosseiro e grotesco, encenado pelo presidente, ao nadar até a praia e aglomerar com apoiadores de sunga e maiô gritando e jorrando perdigotos capazes de contagiar com novo coronavirus é inoportuno, inaceitável e imperdoável. 2 – Co-autor do impeachment de Dilma, Reale Jr. alerta para golpe do “sem voto impresso não tem eleição” em 22, tramado pelo chefe do governo. 3 – Donald afunda no próprio cuspe e esperamos que pato dele nos trópicos aprenda com fracasso na tentativa de anular eleição. 4 – Esquerda critica Gabeira que, segundo ela, ajudou a eleger o capitão golpista, mas, de fato, quem o levou à vitória foram corruptos Lula e seus asseclas do PT, Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui