Não conte segredo a Bolsonaro

Em sua cruzada contra as urnas eletrônicas e em defesa do comprovante impresso de votação, o presidente Jair Bolsonaro decidiu tornar público um inquérito sigiloso da Polícia Federal que investiga um ataque hacker aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Fê-lo na live em que defendeu mais uma vez sua bandeira golpista, ao lado do deputado bolsonarista Filipe Barros, relator da emenda derrotada na sessão de terça-feira no Congresso. Por unanimidade o Tribunal Superior Eleitoral mandou pedido ao relator Alexandre de Moraes, do STF e coincidentemente um dos signatários do TSE. É a quarta ação contra Bolsonaro na cúpula do Judiciário – tentativa de interferência política na PF, suspeita de prevaricação na compra de Covaxin e duas na Justiça Eleitoral, inquérito nas fake news e ataques ao sistema eleitoral.

Assuntos para comentário na sexta-feira 13 de agosto de 2021

1 – Governo paga 1 bilhão de reais antes da sessão do voto impresso – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão de 13 de agosto de 2021. Que definição você daria para essa atitude de quem distribui dinheiro público e de quem o recebe

2 – Presidente é alvo de mais um inquérito no Supremo Tribunal Federal – Este é outro título de chamada no alto da primeira página do jornal desta sexta-feira. Na sua opinião, quantas ações mais na cúpula do Judiciário serão necessárias para enquadrar Jair Bolsonaro nos rigores da lei

3 – Nem Bolsonaro nem Lula – Este é o título do artigo escrito pelos empresários Horácio Lafer Piva, Pedro Wongtchovski e Pedro Passos publicado na página A2, de Opinião, com chamada na primeira página do Estadão de hoje. Que frutos, em sua opinião, essa iniciativa pode produzir

4 – Presidenciáveis fazem alerta sobre reforma – Este é o título de uma chamada publicada na primeira página do jornal do dia. O que você achou das críticas de Ciro Gomes, Luiz Henrique Mandetta e Eduardo Leite ao modelo da reforma administrativa do governo Bolsonaro

5 – Cidades implantam rodízio de água, consumo de energia sobe – Esta é a manchete de primeira página do Estadão que circula. Que abalos poderá trazer essa crise hídrica coincidente com a pandemia da covid 19 e as crises econômica, política e institucional no Brasil

6 – Na quarentena Tarcísio Meira 1935-2021 – Um gigante nos palcos e na TV – Estes são os títulos na notícia na primeira página da morte por complicações da covid do maior galã da História das artes cênicas no País. O que você tem a dizer a respeito.