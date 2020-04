Não confie nos dados da covid-19

O número de registros de mortes por insuficiência respiratória e pneumonia no Brasil teve um salto em março, contrariando tendência de queda que vinha sendo observada nos meses de janeiro e fevereiro. Foram 2.239 mortes a mais em março de 2020 do que no mesmo período de 2019, o que levanta a suspeita de que vítimas do coronavírus podem estar entrando nas estatísticas de outros problemas respiratórios. Enquanto não houver um sistema organizado e confiável de testes para a covid-19, os dados estatísticos nos quais as autoridades sanitárias baseiam suas abordagens e estratégias de combate à pandemia não serão confiáveis para tranquilizar a população, que até agora não tem sido tratada pelos governos federal, estaduais e municipais como deveria sê-lo.

Assuntos para comentário da segunda-feira 13 de abril de 2020

1 – Haisem – País tem alta de 2 mil mortes por problemas respiratórios – Esta manchete abre a primeira página do Estadão no primeiro dia desta semana. O que isso significa em termos de combate ao novo coronavírus

2 – Carolina – Governo deve ter ‘fala única’ sobre vírus, diz Mandetta – O que você tem a dizer desta declaração do ministro da Saúde no Fantástico de ontem, que mereceu chamada na primeira página do Estadão de hoje, e que mudanças ela pode trazer em termos de combate à covid-19 no Brasil

3 – Haisem – Aras diz que Bolsonaro pode definir isolamento – Este, título também de chamada de primeira página no Estadão de hoje, revela intervenção do procurador-geral da República na mesma linha da nota do advogado-geral da União de sábado com a pretensão de retirar o poder de decidir sobre isolamento de governadores e prefeitos. Você acha que essa tese tem muitas possibilidades de prosperar no Poder Judiciário

4 – Carolina – Banco Mundial vê queda de 5% do PIB brasileiro – Haveria como evitar esta catástrofe prevista na notícia dada na primeira página do Estadão de hoje

5 – Haisem – Em live de Páscoa com líderes religiosos, o presidente Jair Bolsonaro disse que o vírus está indo embora. Qual é a base dele para fazer essa afirmação que contraria dados da realidade cotidiana

6 – Carolina – Um Certo Capitão Bolsonaro – este é o título do artigo do ex-ministro do Trabalho Almir Pazzianotto Pinto na página 2, de Opinião, do Estadão de hoje. Que resumo você faria do texto dele para encerrar sua participação no Jornal Eldorado