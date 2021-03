Nando Moura: Bolsonaro fora já!

1 – O youtuber Nando Moura acha que o presidente da República precisa sair imediatamente do cargo para evitar que se agrave ainda mais a situação caótica a que sua desastrosa gestão em geral, e da pandemia da covid 19 em particular, levou, agravando mais o maior caos já vivido pelo País na História. 2 – No vídeo Nêumanne entrevista da semana o professor de música fala sobre o impasse a que o PT e seus aliados da esquerda levaram o Brasil nas duas gestões de Lula e na administração e meia de Dilma Rousseff e na falta de opções que fizeram a maioria do eleitorado eleger o capitão de artilharia ao poder. 3 – Como faz diariamente nos vídeos que posta no seu canal do YouTube, com 3,18 milhões de inscritos, o guitarrista e comerciante, que frequentou cursos de Olavo de Carvalho na Internet e chegou a receber o então candidato do PSL em sua casa, fala francamente das frustrações que sentiu com a adesão dele ao Centrão e ao que chama de “bolsolulismo”. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

