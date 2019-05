Mujica, vassalo da esquerda brutal

Ao ser indagado por um repórter sobre o massacre de manifestantes pró-Guaidó por veículos blindados da ditadura de Maduro, ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica, disse que quem não quisesse ser atropelado não deveria ter ficado na frente dos carros. A declaração insensível e insensata de um político folclórico de esquerda, que morava numa chácara e ia em carro próprio trabalhar lembra episódio da Praça da Paz Celestial em Pequim, em 1989, ocasião em que o condutor do tanque poupou manifestante corajoso. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da sexta-feira 3 de maio de 2019.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player