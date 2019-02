Muito além dos laranjais

Extinção do Fundo de Financiamento de Campanha, que tirou do bolso do cidadão R$ 60 milhões para candidatos fracassados, entre os quais Lula na cadeia (20 milhões), é urgente e deveria ser prioritária para governo Bolsonaro, que prometeu moralizar relações espúrias na política. O mesmo acontece com o achaque sórdido por vereadores, deputados estaduais e federais e senadores de funcionários humildes, que ganham bem sem trabalhar, denunciados por Janaína Paschoal. Se gostar deste vídeo, dê um like, inscreva-se no meu canal, clique no sininho, se quiser ser avisado dos próximos, e compartilhe-o em Twitter e Facebook. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

