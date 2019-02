Muito além da fofoca

A exposição da briga interna no Palácio do Planalto dos Bolsonaro pai Jair e filho Carlos com o secretário-geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno, ultrapassou todos os limites da mera futrica para denotar dois vícios da chamada política velha na autoproclamada nova política. Um deles é o Fundão para financiamento de campanhas do qual os partidos, velhos ou novos, lançam mão para compensar a proibição de doações empresariais e que, de maneira inevitável, termina sendo usado criminosamente para enriquecimento ilícito dos chefões das legendas. O outro é o crime contra segurança nacional configurado na confessa invasão dos tuítes do presidente da República pelo filho vereador.

Assuntos para comentário da sexta 15 de fevereiro de 2019

1 – Haisem – O que há de verdadeiramente grave na crise criada por Carlos Bolsonaro no 45.º dia do governo do pai dele.

2 – Carolina – Qual o segredo do poder de Carlos Bolsonaro e por que seu primo de confiança, Léo Índio, desfila pelo centro do poder sem cargo nem função

3 – Haisem – Que poder de sedução tem o fundo partidário que derrete plataformas políticas fortes e envelhece precocemente quem foi eleito vendendo o sonho da renovação política

4 – Carolina – O que Rodrigo Maia quis dizer ao lembrar a Bolsonaro que ele não preside uma associação de militares, mas a República toda

SONORA_MAIA 1502

5 – Haisem – A crise de Carlos contra Bebianno dificulta a aprovação da reforma da Previdência apesar da definição do projeto feita por Bolsonaro e o clima favorável na população que poderia ajudar no Congresso

SONORA_MARINHO 1502

6 – Carolina – Enquanto o país se contorce em crise, o STF discute pautas de costumes e anuncia que convocará ministro da Educação por frase infeliz sobre canibalismo do brasileiro no mundo

7 – Haisem – Por que o novo advogado de Sérgio Cabral, Márcio Delambert, pediu ao juiz Marcelo Bretas para ouvir de novo o ex-governador

8 – Carolina – Quais são as novidades da entrevista da semana no Blog do Nêumanne com o advogado Marcellus Ferreira Pinto