Muda foco da Lava Jato

Prisões de Michel Temer, Moreira Franco e Coronel Lima pelo juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio, muda o foco das atenções da mais célebre sede da operação, Curitiba, para a antiga capital federal. Esta mudança pode introduzir no cardápio de delações premiadas expoentes da cúpula do Judiciário. Decisão recente que levou à prisão o ex-chefe da Casa Civil do ex-governador Sérgio Cabral, Sérgio Fichtner, torna possível investigar declaração do “réu confesso” sobre indicações suas de nomes para altas Cortes. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas de sexta-feira 22 de março de 2019.

