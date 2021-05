Mourão apoia massacre no Rio

1 – O #vicepresidente​, #hamiltonmourao​, justificou a ação da #policiadorio​, que vingou a morte de um policial matando 25 anônimos, segundo ele, sem ter informação alguma, #”bandidos”, omitindo a ausência da #penademorte​ no #brasil​. 2 – #jairbolsonaro​ ameaçou a #democracia​ com mais uma #bravata​: “se não houver #votoimpresso​ em #2022​, não haverá #eleicao​“, sem informar quem garante o cumprimento dessa #lorotaidiota​. 3 – O #minstrodasaude​ reconheceu, em depoimento na #cpidacovid​, que mentiu sobre total de doses da #vacinaanticovid​ contratadas pelo #pais​ para este ano. #novayork​ oferece #vacinas​ gratuitas a turistas, enquanto não há #segundasdoses​ a aplicar em #10estadosbrasileiros​. #joseneumannepinto​. #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

