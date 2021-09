Motoboy derrubou mentiras de Bolsonaro

1 – O motoboy #ivanildogoncalvessilva, da #vtclog, deu à CPI da Covid no Senado o roteiro do dinheiro vivo na corrupção do desgoverno #bolsonaro. 2 – A bancada governista na CPI elogiou pacifismo dos atos do dia 7 depois que o presidente pregou na marinha: “se quer paz se prepare para a guerra”. 3 – Recuperação econômica do Brasil acabou com queda do PIB no segundo trimestre de 0,1% e países que vacinaram antes contra covid-19 cresceram. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

