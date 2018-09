Moscas azuis rondando Bolsonaro

Enquanto surfa na onda do primeiro lugar nas pesquisas e anda amparado nos corredores do hospital onde convalesce de uma facada em Juiz de Fora, Jair Bolsonaro enfrenta transtornos na campanha causados por seu guru econômico, Paulo Guedes, e pelo candidato a vice, general Hamilton Mourão, picados pelas moscas azuis do poder. A crise eventual foi evitada por sua intervenção acabando com a onda do imposto único e da salvação pela CPMF de um e pela verborragia polêmica e exibicionista do outro em reuniões no quarto e notas disparadas nas redes sociais. Enquanto isso, a Polícia Federal adiou a conclusão do inquérito da agressão para mais perto da eleição, o que é muito suspeito. Este foi um dos comentários que fiz no Estadão às 5, ancorado por Emanuel Bomfim, transmitido do estúdio da TV Estadão na redação do jornal e retransmitido por Youtube, Twitter e Facebook na quinta-feira 20 de setembro de 2018, às 17 horas.

