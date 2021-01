Morrem 1.200 por dia e Bolsonaro vai à praia

1 – A pandemia matou mais de 194 mil brasileiros e o presidente passou duas semanas na praia, enquanto a mulher Michelle, passeava em Brasília com seu maquiador, e, na ocasião, ele criticou Argentina por ter descriminalizado o aborto, metendo-se em assunto que não é de sua nem de nossa conta. 2 – O chefe do governo também chamou de “uma festa” a ação do MPRJ contra Crivella, cujo afastamento da Prefeitura do Rio foi decidida pela Justiça. 3 – E o deputado Frota protocolou na Câmara criação da lei Mariana González para punir feminicidas. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

