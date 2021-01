Moro tinha razão ao denunciar Bolsonaro

A Polícia Federal não encontrou elementos suficientes para indiciar responsáveis pela realização ou financiamento de atos antidemocráticos. Um inquérito foi aberto em abril de 2020 após manifestações pelo fechamento do Congresso e do STF. Na manifestação enviada ao ministro Alexandre de Moraes a PF/ não solicita mais prazo para a investigação. Os autos do inquérito estão com a Procuradoria-Geral da República (PGR), que pode pedir para continuá-la ao relatir bo STF, ou Moraes pode pedir mais diligências. Quando escrevi o liivro O que Sei de Lula, constatei que a natureza republicana da PF, proclamada por Márcio Thomaz Bastos, era, na verdade, a existência de uma divisão entre influências do PT, dos tucanos e de viúvas de Tuma. Hoje a maioria bolsonarista é reforçada pela vontade do todo poderoso chefão.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para quarta-feira 27 de janeiro de 2021

1 – Haisem – O que você tem a comentar sobre a notícia de que a Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que não conseguiu detectar nenhuma ilegalidade no financiamento de atos antidemocráticos realizados com a adesão do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro

2 – Carolina – Por que, depois de dois anos de condução do inquérito sobre o gabinete do ódio, instalado na vizinhança do gabinete presidencial e sob eventual comando do filho zero dois do chefe do governo, Carlos Bolsonaro, tudo o que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem a fazer é devolver o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio da prisão para sua casa usando tornozeleira

3 – Haisem – Governo gasta 15 milhões de reais em leite condensado – Este é o título de chamada na primeira página da edição impressa do Estadão de hoje. Como você reage à informação, que parece tão absurda em plenas pandemia e recessão da economia, tendo como resultado desemprego e fome do milhões de brasileiros

4 – Carolina – A seu ver, o Tribunal de Contas da União fez bem em dar um prazo de cinco dias para o Ministério da Saúde justificar o uso de dinheiro público para estocar produtos sobre cuja efeito terapêutico não há comprovação nenhuma, como a cloroquina, para prevenir e curar a covid

5 – Haisem – O que você acha da eventualidade admitida pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, de permitir que empresas privadas comprem vacina contra a covid-19 dos laboratórios para aplicação em diretores e funcionários, sem obediência à prioridade da fila do plano federal de imunização

6 – Carolina – Que resultados práticos você acredita que poderá ter a entrega oficial à Câmara dos Deputados de um documento assinado por líderes e entidades religiosas pedindo a abertura do inquérito para decretar o impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro